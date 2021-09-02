جرعات لقاح جونسون أند جونسون المنتجة في إفريقيا لن تصدر لأوروبا

قال مبعوث الاتحاد الإفريقي المكلف بمتابعة تطورات وباء كوفيدـ19 ستريف ماسييفا، أثناء وجوده في العاصمة الأوغندية كامبالا، إن جرعات اللقاح التي تنتجها منشأة في جنوب إفريقيا لن يتم تصديرها إلى أوروبا بعد الآن، إثر تدخل حكومة جنوب إفريقيا.

وقال ستريف للصحافيين إن شركة أسبين لصنع الأدوية في جنوب إفريقيا، والتي أبرمت عقدا مع شركة جونسون أند جونسون، لتجميع مكونات لقاح كوفيدـ19، سوف لن تشحن مستقبلا جرعات اللقاح خارج القارة السمراء، وإن ملايين الجرعات المخزنة في أوروبا سيتم إعادتها إلى القارة.

وأوضح ستريف أنه تمت تسوية بين شركة "أسبين" وجونسون أند جونسون تغيرت من "صفقة عقد" إلى "اتفاق مرخص"، شبيه بإنتاج لقاح أسترازينيكا في الهند، وأضاف ستريف القول إن منتوج "أسبين" سيكون علامة تجارية إفريقية.

وكانت شركة جونسون أند جونسون تعرضت لانتقادات شديدة بسبب شحنها جرعات اللقاح إلى دول أوروبية، استطاعت أن تحصن أعدادا كبيرة من مواطنيها، بل وتبرعت بلقاحات لدول أكثر احتياجا.

وقد تطعيم أقل من 3 في المائة من سكان القارة الإفريقية التي تعد مليارا و300 مليون نسمة بالكامل. وينظر إلى إنتاج اللقاحات داخل القارة على انه مفتاح لتحقيق الهدف المعلن بتلقيح 60 في المائة من الناس.

وسجل في القارة إصابة أكثر من سبعة ملايين وثمانمائة حالة إصابة بفيروس كورونا، بما فيها ما يزيد عن 197 ألف حالة وفاة بسبب كوفيدـ19.