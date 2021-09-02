شاهد: مظاهرات في مدن تكساس بعد دخول قانون حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل حيّز التنفيذ

تجمع متظاهرون مؤيدون لحق الإجهاض في هيوستن للتعبير عن غضبهم من قانون جديد يحظر الإجهاض الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في تكساس الأربعاء. يحظر مشروع القانون الإجهاض الجديد بعد ستة أسابيع، قبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حوامل ، ولا يتضمن أي استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى بعدما امتنعت المحكمة العليا عن إصدار قرار في شأن طلب معجّل لوقف تطبيقه.

ووقّع حاكم الولاية غريغ أبوت المنتمي إلى الحزب الجمهوري قانوناً في أيار/مايو الماضي لحظر الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل.

ولا يزال من الممكن أن تصدر المحكمة العليا قراراً بالموافقة على طلب الجماعات الحقوقية ومقدمي خدمات الإجهاض لوقف تنفيذ التشريع الذي سمّيَ "قانون نبضات القلب" والذي يجعل إجراء عملية إجهاض في تكساس الأصعب في الولايات المتحدة.

بايدن يتعهد الدفاع عن الحق في الإجهاض

وفي أول رد فعل على الإجراء المثير للجدل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن الحق في الإجهاض عقب دخول قانون حظره حيز التنفيذ في تكساس. وقال بايدن في إشارة إلى القرار التاريخي للمحكمة العليا في العام 1973 والذي كرس حق المرأة في الإجهاض "هذا القانون المتطرف في تكساس ينتهك بشكل صارخ الحق الدستوري الذي أقرّ في ظل قضية رو ضد وايد واعتبر سابقة لقرابة نصف قرن".

وأضاف الرئيس الديمقراطي "وبصورة مشينة، ينيب (القانون) مواطنين عاديين لإقامة دعاوى قضائية على أي شخص يعتقدون أنه ساعد شخصا آخر على الإجهاض".

وأُقرّ حظر مماثل في عدد من الولايات الأخرى، لكنّ قرارات قضائية حالت إلى الآن دون دخول أي منها حيز التنفيذ.

ولا يزال من الممكن أن تصدر المحكمة العليا قراراً بالموافقة على طلب الجماعات الحقوقية ومقدمي خدمات الإجهاض لوقف تنفيذ التشريع الذي سمّيَ "قانون نبضات القلب" والذي يجعل إجراء عملية إجهاض في تكساس الأصعب في الولايات المتحدة.