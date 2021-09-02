شاهد: ولادة نادرة لفيلين توأمين في حديقة الحياة البرية في سيرلانكا

شهدت حديقة الحياة البرية في سيرلانكا ولادة فيلين توأمين نادرين يوم الثلاثاء إذ أنجبت فيلة تبلغ من العمر 25 عاماً تدعى "سورانجي" ذكرين سليمين.
وقال لخبير الأفيال جايانثا جايواردين: إن الفيلين هما أول توأمين يولدان في الحديقة منذ العام 1941، مؤكداً أن الفيلين الصغيرين وأمّهما جميعهم بصحة جيدة.
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