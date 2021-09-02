مع بدء موسم هجرة الحيتان الصائبة الجنوبية في الأرجنتين، يشعر السكان المحليون في باتاغونيا بسعادة غامرة لرؤيتهم الحيوانات "الغريبة" التي تقترب من الشاطئ. وكثيرا ما يستمتع الفضوليون بمشاهد رائعة للحيتان تماما كما حدث الثلاثاء عندما التقطت كاميرا تصوير حوتًا جنوبيًا يداعب لوح تجديف كانت تركبه امرأة.

يمتد موسم مشاهدة الحيتان في شاطئ مدرين في الأرجنتين من مايو- أيار حتى ديسمبر- كانون الأول.