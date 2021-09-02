شاهد: أمطار غزيرة مفاجئة تقطع خطاب ماكرون في مارسيليا

في موقف لم يكن منتظرا، قطعت الأمطار الغزيرة خطابا هاما للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فارو أمام سكان مدينة مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا. وكان الرئيس الفرنسي بصدد الكشف عن خطته واسعة النطاق لدعم مرسيليا، خلال زيارته للمدينة الواقعة على البحر المتوسط.

وبين انعدام الأمن ونفاد أموال البلديات والفقر، تعاني ثاني أكبر مدن فرنسا من مشكلات تبرر تبني خطة" لمرسيليا أعلنها الرئيس الجمعة.

الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، وهي الأطول التي يخصصها ماكرون لمدينة واحدة، تندرج أيضا في سياق انتخابات الربيع المقبل الرئاسية التي سيخوضها حتما، ولو أنه ينفي قطعا أن يكون باشر حملة انتخابية، مؤكدا ردا على سؤال في مرسيليا "لا أبدا، ليس هذا هو الموضوع".