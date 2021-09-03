الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على وجود في كابول "إذا سمحت الظروف بذلك"

قررت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التنسيق للحفاظ على وجود أوروبي في كابول رغم سيطرة طالبان على البلد، إذ "سمحت الظروف الأمنية بذلك"، كما قال وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.

وأوضح بوريل للصحافة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا "قررنا العمل بطريقة منسقة لتوحيد اتصالاتنا مع طالبان بما في ذلك الحفاظ على وجود لنا في كابول (...) إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك"، مضيفا أن الهدف هو السماح باستمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.

ولفت بوريل إلى أنه بغية "إجلاء الأشخاص الذين نرغب في قبولهم (في الاتحاد الأوروبي) نحتاج إلى التزام قوي، واتصال قوي" بالسلطة القائمة.

وأشار أيضا إلى ضرورة مواصلة التعاون مع البلدان المجاورة لأفغانستان من خلال "منصة تعاون سياسي إقليمي".

والثلاثاء، خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، تعهدت الدول السبع والعشرون دعم بلدان المنطقة لاستضافة اللاجئين الهاربين من نظام طالبان.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في تجنب موجة تدفق المهاجرين على أراضيه كما حصل في العام 2015. وتستضيف باكستان وإيران أكبر عدد من اللاجئين الأفغان.