وكالة الصحة العامة في فرنسا تكشف مدى انتشار سلالة "مو" المقاومة للقاحات في البلاد

كشفت وكالة الصحة العامة في فرنسا الجمعة أنّ متحوّرة كوفيد الجديدة "مو" والتي رصِدت للمرة الأولى في كولومبيا بداية العام وسط ترجيح منظمة الصحة العالية مقاومتها اللقاحات، "يندر تسجيلها" في الوقت الحالي.

وكانت منظمة الصحة أعلنت نهاية آب/اغسطس أنّه "ينبغي تعقّب" المتحوّرة B.1.621 وفق المعجم العلمي.

وحذّرت بأنّ هذه المتحوّرة قائمة على تشوّهات من شأنها تعزيز قدرتها على التصدي للقاحات، مشددة على وجوب البدء بتخصيص دراسات علمية إضافية لفهم طبيعتها بصورة أفضل.

وظهرت المتحوّرة مو في كولومبيا في كانون الثاني/يناير. وباتت "تحت مراقبة لصيقة" ولكن يبدو أنّه "يندر تسجيلها في فرنسا" حالياً، وفق المسؤولة في قسم الأمراض المعدية في وكالة الصحة العامة سيبيل برنار-ستوكلين أثناء إحاطة إعلامية أسبوعية.

وأشارت إلى أنّ انتشارها "يبدو أنه لم يتسع حديثاً" سواء في أوروبا أو فرنسا حيث ثبت "تراجعه في آب/اغسطس" بعد "صعود طفيف" خلال تموز/يوليو وحزيران/يونيو.

إلا أنّ السلطات الصحية ستواصل في الأسابيع المقبلة تتبع تطوّر مسار المتحوّرة "بعناية شديدة".

وترصد السلطات الصحية في العالم متحوّرة أخرى ظهرت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي وأعطِيت التصنيف العلمي C.1.2 وقد تفشت على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة في الدولة الإفريقية.

وأوضحت سيبيل برنار-ستوكلين أنّ "المعطيات (بخصوصها) ما زالت جزئية"، مضيفة أنّ إصابات "سجِّلت بصورة متقطعة" في أوروبا وهذه ليست حال فرنسا "إلى يومنا".