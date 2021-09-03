لاعبة بارالمبية وعازفة في نفس الوقت... مانامي إيتو وعزف الكمان بذراع اصطناعية

تتدفق النوتات الرومانسية من كمان اليابانية مانامي إيتو وهي تسحب ذراعها الاصطناعية المصممة خصيصًا لها برشاقة ذهابًا وإيابًا. أثارت العازفة اليابانية إعجاب الأمة بأدائها القصير ولكن الرائع في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، خاصة وأن العزف على الكمان ليس وظيفتها اليومية.

تبلغ مانامي إيتو 36 عامًا، وهي تعمل كممرضة مؤهلة وكذلك رياضية محترفة سابقة في السباحة البارالمبية. قضت مانامي سنوات طويلة تتحدى رافضيها وتتغلب على كل عقبة أمامها منذ أن فقدت ذراعها الأيمن في حادث دراجة نارية.