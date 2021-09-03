وزير الخارجية البريطاني: على العالم أن يواجه الواقع الجديد في أفغانستان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الجمعة إنه يتعين على العالم أن يواجه حقيقة سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأجنبية.

وأكد راب أن بلاده لا تخطط للاعتراف بسلطة طالبان على أفغانستان ولكنها في الوقت نفسه مستعدة لإقامة علاقات بناءة معها.

وتواجه الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة لفشلها في توقع الانهيار السريع للحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب أمام زحف حركة طالبان نحو العاصمة كابول قبل فرض سيطرتها التامة على البلاد.

ويقوم وزير الخارجية البريطاني بزيارة لعدد من الدول المجاورة لأفغانستان من أجل التفاوض حول تأمين طرق لخروج الأفغان الذين يواجهون خطر الاستهداف من طالبان.