شاهد: بايدن يزور الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في اعتداء مطار كابول

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته الخميس مستشفى في ماريلاند يعالج جرحى القوات الأمريكية في أفغانستان، بعد أربعة أيام على انتهاء انسحاب الجيش الأمريكي من هذا البلد.

وقال البيت الأبيض "الليلة، يزور الرئيس والسيدة الأولى المحاربين الجرحى في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني".

وأمضى بايدن أقل من ساعتين بقليل في المستشفى، لكن لم تقدم الإدارة أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المستشفى العسكري الواقع في إحدى الضواحي الشمالية الغربية لواشنطن يعالج عشرات من أفراد الخدمة الأمريكية الذين أصيبوا في اعتداء 26 آب/أغسطس على مطار كابول أثناء إجلاء موظفين أجانب وحلفاء أفغان.

وكان بايدن استقبل الأحد في قاعدة عسكرية رفات الجنود الأمريكيين ال13 الذين سقطوا في اعتداء كابول، في مراسم سادها صمت لم يكسره أحيانا سوى بكاء الأسر مع تعرّض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة على خلفية إدارته الأزمة الأفغانية.