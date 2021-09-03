شاهد: نساء أفغانيات يتظاهرن ضد سيطرة طالبان خارج القصر الرئاسي في كابول

تجمعت عشرات النساء خارج القصر الرئاسي في كابول لمطالبة طالبان التي آصبحت تسيطر على البلاد باحترام حقوق المرأة. وقالت إحدى المتظاهرات لموفدة يورونيوز إلى كابول "نحن جميعًا موظفات، نحن نساء متعلمات وحاصلات على درجات الماجستير والدكتوراه".

مؤيدو المتظاهرات تعرضوا للضرب كما أكدت إحداهن بقولها "كيف يمكننا الوثوق بهم وهم يضربوننا؟" وتابعت ليورونيوز "نحن خائفات، لكن علينا أن نقاتل ونكافح حتى الموت، وإذا جلبت دمائنا بعض الحياة لأشخاص آخرين، فلا بأس بالنسبة لنا".

النساء الأفغانيات يحتجن في كابول التي تغيرت ملامحها بشكل ملحوظ منذ منتصف أغسطس- آب عندما استولت طالبان على عاصمة البلاد.

انتشر علم طالبان في كل مكان في جميع أنحاء المدينة خلال الأسابيع الماضية حيث يحل مقاتلو طالبان محل الجيش الحكومي والشرطة. ومن المتوقع أن تعلن طالبان عن تشكيلة حكومتها.

قال أحد مقاتلي طالبان ليورونيوز إن أولئك الذين غادروا البلاد يجب أن يعودوا لأنه من واجبهم العمل من أجل البلاد.

تسعى طالبان إلى طمأنة الأفغان بأن البلد آمن. وأضاف المقاتل "هذا واجبنا تجاه البلد لأنه نموذج لنا أيضًا. لذا يجب أن يعودوا لمساعدتنا في بنائه معًا".

أنليز بورجيز، مراسلة يورونيوز من أفغانستان تقول : "الكثيرات هنا يلمن المجتمع الدولي على التخلي عن أفغانستان وعدم التأكد من احترام حقوقهن. والآن يحاولن السير نحو وزارة الداخلية. لكننا رأينا الكثير من مقاتلي طالبان في الشارع يقولون إنه على النساء العودة إلى البيت لأنه مكانهن".