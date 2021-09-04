آخر مستجدات وباء كوفيد-19 حول العالم

نرصد في السطور التالية آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

نيوزيلندا تسجل أول وفاة جراء كوفيد خلال ستة أشهر

سجلت نيوزيلندا أول وفاة على ارتباط بفيروس كورونا خلال ستة أشهر. وتوفيت امرأة في التسعين كانت تعاني أمراضا أخرى ليل الجمعة السبت في أحد مستشفيات أوكلاند (شمال) بعدما لم يعد من الممكن وصلها بجهاز تنفس أو معالجتها في العناية الفائقة.

وبذلك سجلت البلاد أول وفاة جراء كوفيد-19 منذ 16 شباط/فبراير، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27، فيما أعلنت السلطات الصحية السبت السيطرة على آخر موجة من الوباء الناجمة عن تفشي المتحورة دلتا.

تسريب شهادة تلقيح الرئيس في اندونيسيا

أعرب إندونيسيون عن قلقهم حيال أمن بياناتهم الطبية السبت بعدما تم تسريب شهادة تطعيم الرئيس جوكو ويدودو.

وتم تسريب شهادة تطعيم ويدودو التي انتشرت على الإنترنت وأظهرت رقم بطاقة هويته وعدد الجرعات التي تلقّاها من قبل مستخدمين عثروا على بياناته على تطبيق مراقبة اللقاحات "بيدوليليندونغي"، بحسب ما أعلنت الحكومة.

ماليزيا تعيّن رئيس الوزراء السابق رئيسا للجنة التعافي من كوفيد

عُين رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين رئيسا للجنة إدارة التعافي من تداعيات كوفيد، حسبما أعلن مسؤول السبت، وذلك بعد أيام على استقالته من منصبه.

وكان ياسين قد استقال الشهر الماضي عقب تصاعد الغضب من تعاطي حكومته مع أزمة الجائحة.

الآلاف يحتجون ضد الشهادة الصحية في فرنسا

نزل آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى شوارع العديد من المدن في فرنسا السبت للتظاهر ضد الشهادة الصحية، بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي وإطلاق حملة تطعيم لمن هم فوق 12 عاما.

في باريس، حيث من المقرر تنظيم خمس مسيرات، سار المتظاهرون من برج إيفل إلى ساحة ليزانفاليد بدعوة من حركة "الوطنيين" السيادية التي يقودها فلوريان فيليبو، الرجل الثاني سابقا في "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة.

أكثر من 4,45 ملايين وفاة حول العالم

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,539,397 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة 218,966,150 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1549 وفاة، تليها المكسيك (993) ثم روسيا (799).