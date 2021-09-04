فيديو: أميرة موناكو في وضع "مستقر" بعد خروجها من المستشفى في جنوب إفريقيا

باتت شارلين أميرة موناكو التي نقلت إلى المستشفى في حال طارئة في جنوب إفريقيا إثر تعرّضها لوعكة صحية في وضع "مستقرّ" بحسب مؤسستها و"مطمئن" بحسب الديوان الأميري.

وكانت زوجة ألبير أمير موناكو البالغة 43 عاما وأصلها من جنوب إفريقيا نُقلت مساء الأربعاء إلى أحد مستشفيات دوربان في محافظة كوازولو-ناتال (الشرق) تحت اسم مستعار بعدما أغمي عليها في الدارة حيث تقيم منذ أشهر. وهي خرجت من المستشفى الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة التي تحمل اسمها وتعنى بمشاريع تعليمية أن "صاحبة السموّ الأميري شارلين أميرة موناكو نقلت في حالة طارئة إلى المستشفى في سيارة إسعاف في ساعة متأخّرة من ليل الأربعاء إلى الخميس بعدما فقدت الوعي إثر مضاعفات ناجمة عن التهاب خطر في الأذن والأنف والحنجرة التقطت عدواه في أيار/مايو".

وأوضحت المؤسسة التي تتّخذ في جنوب إفريقيا مقرّا لها أن "الطاقم الطبي للأميرة يتابع حالتها راهنا، لكنّه أكّد أن وضعها مستقرّ".

وصدر في وقت لاحق بيان عن ديوان أمير موناكو جاء فيه أن "صاحبة السموّ تخضع لمتابعة من كثب من قبل فريقها الطبي الذي أكّد أن وضعها مطمئن".

وكانت الأميرة شارلين خضعت الشهر الماضي لعملية جراحية لم ترشح عنها تفاصيل كثيرة. وانضمّ إليها الأمير ألبير وطفلاهما خلال فترة النقاهة.

وقالت شانتيل ويتستوك مديرة المؤسسة إن "الأطباء ما زالوا يحاولون تحديد ما حصل بالضبط"، مشيرة إلى أن هذه الوعكة حدثت في وقت كانت الأميرة "قيد التعافي". وأردفت "عانت كثيرا".

تزوّجت السبّاحة السابقة شارلين لينيت ويتستوك المولودة سنة 1978 أمير موناكو ألبير الثاني في 2011. وكانت إحدى أولى الإطلالات العامة لهما في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في تورينو سنة 2006.

وابنهما جاك هو وريث عرش سلالة غريمالدي التي يعود أصلها إلى أكثر من 700 سنة.