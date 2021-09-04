شاهد: تشييع جثمان المرجع الشيعي العراقي محمد سعيد الحكيم في كربلاء

شارك الآلاف من العراقيين اليوم السبت في مدينة كربلاء في جنازة مهيبة لتشييع جثمان المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم والذي توفى إثر أزمة قلبية أمس الجمعة عن عمر 85 عاماً.

وتم حمل جثمان إلى ضريح الإمام الحسين قبل نقله على أن يواري جثمانه الثرى بمسقط رأسه في مدينة النجف غدا الأحد.

وفارق الحكيم الحياة في مستشفى الحياة الأهلية في النجف بعدما أجرى هناك عملية جراحية قبل ثلاثة أيام وفق مصدر قريب من مكتبه.

والحكيم واحد من أربع مرجعيات شيعية بارزة في العراق، بعد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني. ويليه كل من المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي.

ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1936 وهو نجل آية الله السيد محمد علي الحكيم وتتلمذ في شبابه على يده وعلى يد جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

وعزى الرئيس العراقي برهم صالح والسفارة الأمريكية في بغداد والخارجية الإيرانية بالحكيم.