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مصر

مقتل 12 شخصا في انقلاب حافلة في مصر

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة أرشيفية تعود لعام 2012 لحافلة محطمة بعد حادث مميت بالقرب من الغردقة
صورة أرشيفية تعود لعام 2012 لحافلة محطمة بعد حادث مميت بالقرب من الغردقة   -   حقوق النشر  AP Photo
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لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في مصر الأحد إثر انقلاب حافلة كانت تعود بهم من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر الى القاهرة، وفق مصادر طبية وأمنية.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقلهم فجر الأحد على بعد قرابة 110 كيلومتر من القاهرة على الطريق الذي يربط مدينة السويس (شرق) بالعاصمة المصرية، ما أسفر أيضاً عن اصابة 34 شخصا، وفق المصادر نفسها.

ونقل المصابون الى مستشفى السويس العام، وفق مصدر طبي.

ويقع كثير من حوادث سير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق او عدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

ووفق ارقام الرسمية لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر في العام 2020.