شاهد: إخلاء مخيّم مهاجرين أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة إيل دو فرانس

أجلي فجر السبت حوالى ألف مشرّد معظمهم من اللاجئين، كانوا يخيمون منذ الأربعاء أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة إيل دو فرانس في باريس للمطالبة بحلول لإيوائهم.

وقرابة الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ)، دخل موظفون في مجلس مدينة باريس حديقة أندريه-سيتروين في جنوب العاصمة الفرنسية لإخلاء الخيم تحت حراسة الشرطة عن بعد.

وقسّم المشرّدون، ومن بينهم حوالى 200 أفغاني وفقا لجمعية "يوتيوبيا 56"، إلى مجموعتين واحدة للعائلات والأخرى للرجال في انتظار أن تتكفل بهم الإدارة المحلية التي تدير أماكن الإيواء الطارئ.