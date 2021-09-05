العراق يوقع عقداً مع "توتال إينيرجيز" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار

وقع العراق الأحد عقداً مع مجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد وزير النفط العراقي.

ولم تؤكد المجموعة الفرنسية التي تواصلت معها فرانس برس بعد هذا الاستثمار أو قيمته.

وكانت مصادر في الوزارة قد أفادت فرانس برس أن العقد مع المجموعة الفرنسية هو "من أضخم العقود في قطاع النفط" العراقي، وينطوي على أربعة محاور، ثلاثة منها في استثمار الغاز والنفط وآخر في مجال الطاقة الشمسية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم "27 مليار دولار" وفق ما أعلن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحافي الأحد شارك فيه أيضاً المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه، في ختام حفل التوقيع في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف الوزير أن هذا "أكبر استثمار لشركة غربية في العراق (...) والتحدي الان هو تنفيذ المشاريع"، موضحاً أن "ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة".

وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة وسطياً بـ24 ألف ميغاواط وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء لا سيما خلال الصيف الحارق حينما تزيد درجات الحرارة عن الخمسين درجة مئوية. ويعزو المسؤولون العراقيون السبب إلى النقص في الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90 بالمئة من عائدات البلاد.