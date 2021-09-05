ميركل تدعو إلى مواصلة المحادثات مع طالبان لإجلاء المزيد من أفغانستان

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد إلى إجراء حوار مع طالبان التي تستعد لإعلان حكومتها في افغانستان بهدف مواصلة عمليات الإجلاء من كابول.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا: "علينا ببساطة التحدث إلى طالبان عن كيفية تمكننا من إخراج الأشخاص الذين عملوا لصالح ألمانيا ونقلهم إلى مكان آمن"، وأضافت: "علينا الآن ان نتحدث اليهم. علينا خصوصا أن نخرج من عملوا لصالح منظمات التنمية الالمانية ويشعرون بأنهم مهددون".

وأقامت الدول الغربية جسرا جويا ضخما في 14 آب/ أغسطس، عشية سيطرة طالبان على كابول. لكن عمليات الإجلاء انتهت في الثلاثين من آب/ أغسطس دون التمكن من نقل جميع الأفغان الراغبين في ترك البلاد.

ويرصد المجتمع الدولي حركة طالبان التي عادت إلى الحكم بعد عشرين عاما من الإطاحة بنظامها، محذرا من أنه سيقيّم سلوكها بناء على أفعالها.

وفي وقت سابق الأحد، أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لصحيفة "فلت إم تسونتاغ" أن الحركة ترغب في "علاقات دبلوماسية صلبة ورسمية مع ألمانيا".