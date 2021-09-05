شاهد: اشتباكات بين شرطة الجبل الأسود ومتظاهرين ضد تنصيب رجل دين من الكنيسة الصربية

استخدمت شرطة الجبل الأسود الغاز المسيل للدموع يوم الأحد لتفريق مئات المحتجين على تنصيب رجل دين من الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في أعلى منصب ديني في البلاد، وهو ما يكشف عن انقسامات عميقة حول العلاقات مع صربيا.

وألقى المتظاهرون في بلدة سيتينييه حجارة وزجاجات ومفرقعات على الشرطة أثناء نقل شخصيات كنسية إلى البلدة بطائرة هليكوبتر، حسبما أفاد موقع فيجيستي الإخباري، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الجانبين.

وتحت حراسة أمنية مشددة داخل أحد الأديرة في البلدة، تقام مراسم تنصيب يوانيكي الثاني في أعلى منصب كنسي في الجبل الأسود ورئيسا لأساقفة سيتينييه.

وتعكس الاحتجاجات التوتر القائم في الجبل الأسود بين المدافعين عن توثيق العلاقات مع صربيا وغيرهم ممن يعارضون أي تحالف مؤيد للصرب.

وخرجت جمهورية الجبل الأسود من اتحادها مع صربيا عام 2006 لكن كنيستها ظلت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الصربية وهو ما اعتبره البعض رمزا للنفوذ الصربي.