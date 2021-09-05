شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة

شهدت المملكة المتحدة السبت بطولة العالم لفطيرة الكاسترد التي يعود تاريخها إلى عام 1967.

ورغم ما يوحي به اسمها إلا أن المواد المستخدمة في اللعبة هي الماء المخلوط بالدقيق تجنباً للإهدار.

ويتكون كل فريق مشارك في المنافسة من أربعة أشخاص يرتدون ملابس تنكرية، ويقفون خلف طاولة ويرمون خمس فطائر على خصومهم الذين يبعدون ثمانية أقدام.

أما النقاط فتحسب كالتالي: الضربة المباشرة في الوجه 6 نقاط، 3 نقاط للذراع أو فوق الكتفين ونقطة واحدة لأي جزء آخر من الجسم، وإذا فاتتك رميتين متتاليتين يتم خصم نقطة!

شارك 21 فريقا هذا العام، جميعهم من المملكة المتحدة بسبب الوباء.

وفازت فرقة "إي أف جيرلز" التي تغلبت على "إيبك دودجرز" في النهائي بنتيجة 47 إلى 27.