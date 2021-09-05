شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار آيدا في مدينة مانفيل الأمريكية

تسبب إعصار آيدا بغمر المياه مدينة مانفيل الأمريكية بأكملها، واستغرق انحسار المياه 24 ساعة.

تسبب الإعصار بأضرار جسيمة للمنازل والشركات والمركبات.

ضرب الإعصار الشمال الشرقي بشدة، وغمرت الأمطار أنظمة الصرف، وسجلت أرقاما قياسية في بعض الأماكن بما في ذلك مدينة نيويورك. كما سُجلت عشرات الوفيات.

دائما ما تتعرض مدينة مانفيل للعواصف الشديدة، فقد كانت مسرحا لفيضانات كارثية في عام 1998، كما تعرضت لفيضانات خطيرة في أعقاب إعصار إيرين في عام 2011 وعاصفة ساندي في عام 2012.