الحكم بالإعدام على ثمانية أجانب ومصريين لتهريب طنين من الهيرويين عبر الأحمر

أصدرت محكمة مصرية الأحد أحكاما بالاعدام على ثمانية أجانب ومصريين اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيرويين عبر البحر الأحمر، بحسب مصدر قضائي.

وصادرت السلطات الشحنة المهربة والتي بلغت قيمتها 2،5 مليار جنيه (195 مليون دولار) في العام 2019 .

وقام المتهمون، سبعة باكستانيين ومصريان وايراني، باخفاء الهيرويين في غرفة سرية على ظهر باخرة.

ويمكن الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في غضون شهرين.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بشكل منتظم "الارتفاع الملحوظ" في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها أخيراً في مصر والتي تضاعفت ثلاث مرات العام الماضي لتصل إلى 107 إعدامات تم تنفيذها مقارنة ب32 في العام 2019 .

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن مصر تحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم.