على طريقة هوليوود... ستة فلسطينيين يهربون من سجن إسرائيلي شديد الحراسة والشرطة تبدأ حملة مطاردة

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها تبحث عن ستة سجناء فلسطينيين فروا من هربوا من سجن شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وقالت الشرطة إنها أقامت حواجز على الطرق وتقوم بدوريات في المنطقة.

وقالت التقارير إن خمسة من السجناء ينتمون الى حركة الجهاد الاسلامي بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة فتح.

وفر السجناء الذين كانوا معا في نفس الزنزانة من سجن جلبوع، الذي يفترض أن يكون أحد أكثر المرافق الأمنية في إسرائيل، وتعد مثل هذه الاختراقات نادرة للغاية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الرجال فروا عبر نفق ويبدو أنهم تلقوا بعض المساعدة من الخارج. وأضافت أن من بين السجناء زكريا الزبيدي وهو قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في مدينة جنين بالضفة الغربية. وثلاثة من نشطاء الجهاد الإسلامي يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة لتورطهم في "هجمات دامية" ضد إسرائيليين.

ويعتقد أن الرجال متوجهين إلى جنين، حيث لا تمارس السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا سوى القليل من السيطرة وحيث اشتبك المسلحون في الأسابيع الأخيرة علانية مع القوات الإسرائيلية.