شاهد: مئات الخيام في محطة جوية ألمانية تستعد لإيواء لاجئين أفغان

نشر الجيش الأمريكي مقطعا مصورا ظهرت فيه مئات من الخيام التي قال إنها تستعد لإيواء لاجئين أفغان، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في إطار عملية "ملجأ الحلفاء" العسكرية لنقل وحماية الأفغان المعرضين للخطر.

وجاء في بيان للجيش الخيام ستوفر "سكنا مؤقتا وماء وطعام بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية " للأشخاص الذين تم إجلاؤهم وذلك خلال فترة "استعدادهم للانتقال إلى موقعهم التالي".