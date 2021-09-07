شاهد: معرض تقدمي يصور كيف يمكن رؤية الحياة الحديثة قبل 1000 عام

في سانت بطرسبرغ، يسمح معرض فني جديد للناس في المستقبل بالنظر إلى الوراء والتأمل في عالمنا اليوم من البيئة الكلاسيكية لليونان القديمة وروما. الزوار مدعوون لمشاهدة الأعمال الفنية من عصرنا الحالي بأعين أناس عاشوا في عام 3115، أكثر من ألف عام في المستقبل. النتيجة النهائية لهذا المعرض تتمثل في مجموعة من المنحوتات التي تبدو قديمة تستخدم أجهزتنا الإلكترونية الحالية للتفكير بشكل نقدي في أنماط حياتنا.

ماذا لو كان لدى الشخصيات الأسطورية مثل هوميروس سيزيف والإلهة الرومانية فينوس أو القديس سيباستيان المسيحي الأوائل إمكانية الوصول إلى أجهزتنا الإلكترونية الحديثة؟

يمكن رؤية هذا المزيج غير العادي من العصور القديمة والحداثة في المعرض الذي افتتح مؤخرًا بعنوان "نظرة من المستقبل: حفريات معبد لوكا في القرن الحادي والعشرين".

تدعو المنحوتات ذات الطراز الكلاسيكي من اليونان القديمة وروما المشاهدين إلى إلقاء نظرة على حياتنا اليومية من خلال عيون رجل المستقبل.