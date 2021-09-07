شاهد: العثور على أحد أكبر الكنوز وأكثرها قيمة في الدنمارك

تم العثور على أحد أكبر الكنوز وأكثرها قيمة في مدينة يلينغ جنوب الدنمارك. ويضم الكنز، الذي تمّ اكتشافه من قبل عالم آثار هاوٍ حوالي 22 قطعة ذهبية تعود إلى القرن السادس. ويبدو أن عالم الآثار الهاوي والذي كان يحمل جهازا كشف عن المعادن اكتشف الكنز الثمين عندما كان يسير في أحد الحقول.

ويعتبر المؤرخون مدينة يلينغ مهد الملوك في عصر الفايكنغ بين القرنين الثامن والثاني عشر، وقد كانت المدينة ذات يوم مركزا مهما والآن هي موقع أثري رئيسي في الدنمارك.

الكنز يزن أقل بقليل من كيلوغرام ويتضمن ميدالية بحجم الصحن، كما يضم ميداليات أخرى مزينة وعملات معدنية رومانية تم صنعها على شكل مجوهرات.

كما تحتوي بعض القطع على زخارف ونقوش يمكن أن تشير إلى حكام ذلك الزمن أو قد ترمز إلى أساطير اسكندنافية، وهناك قطعة واحدة تمثل الإمبراطور الروماني قسطنطين في أوائل القرن الرابع. وسيتم عرض هذه الكنوز في فيلي ابتداء من الـ 3 فبراير-شباط المقبل.

وأوضح مادس رافن، مدير الأبحاث في متحف فيلي أن اكتشاف الكنز تمّ منذ حوالي ستة أشهر، إلا أن الأمر ظلّ سرا حتى الآن. وقال إن "الرمزية الممثلة في هذه الأشياء هي التي تجعلها فريدة من نوعها أكثر من الكمية الموجودة".

وتشير الإحتمالات الأولية إلى أن الكنز ربما قُدم كقربان للآلهة تزامنا مع التقلب المناخي شمال أوروبا، بعيد ثوران بركاني في أيسلندا غطى السماء بالرماد في العام 536.