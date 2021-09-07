السجن خمس سنوات لفيتنامي نقل عدوى كوفيد-19

حكم على فيتنامي بالسجن خمس سنوات، لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد ونقل عدوى كوفيد-19 إلى عدّة أشخاص.

وأدين لي فان تري، البالغ (2 عاما بتهمة "نقل أمراض معدية خطرة إلى أشخاص آخرين" بعد ذهابه في تموز/يوليو إلى مسقط رأسه في كا ماو الواقعة في جنوب مدينة هو تشي منه في أوج الأزمة الوبائية، وفق ما جاء في قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

واتُّهم الرجل بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي في المنزل لمدّة 21 يوما عند وصوله إلى كا ماو، وهي منطقة سلمت نسبيا من شرّ الوباء. وقد شٌخّصت إصابته بكوفيد-19 في السابع من تموز/يوليو.

ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه

وقالت المحكمة في قرارها إن "انتهاك تري لقواعد الحجر الصحي المنزلي تسبب بإصابة عدّة أشخاص بكوفيد-19 ووفاة أحد هؤلاء في السابع من آب/أغسطس 2021".

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه.

تواجه فيتنام راهنا أسوأ موجة من وباء كوفيد-19، بعد احتوائها عدد الإصابات العام الماضي. وشهد البلد أكثر من 540 ألف إصابة ومن 13 ألف وفاة.

وسُجّلت أغلبية الإصابات اعتبارا من أواخر نيسان/أبريل. وخضعت العاصمة هانوي ومدينة هو تشي مينه لتدابير عزل صارمة في الأشهر الأخيرة.

وقد أدانت السلطات عدّة أشخاص على خلفية نقل الفيروس.