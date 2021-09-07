جوزيف ستيغليتز وماريو مونتي : دور أكبر للسياسة العامة وتنظيم الدولة في سنوات ما بعد الجائحة

أدت أزمة كوفيد -19 إلى ركود غير مسبوق وأثارت استجابة عامة غير مسبوقة. لكن اليوم، يتركز الاهتمام على فترة ما بعد الجائحة. هل سيكون التعافي مستداماً للمواطنين والعالم؟

هل اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات كافية ضد الوباء؟

للحديث عن هذا الموضوع، التقينا في منتدى أمبروسيتي على ضفاف بحيرة كومو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغليتز ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي.

يورونيوز، إيفي كوتسوكوستا:

"رأينا أن سرعة التعافي في الولايات المتحدة حطمت الأرقام القياسية. لكن هل كان صانعو السياسة الأمريكيون والأوروبيون نشيطين بما يكفي لتجنب "كساد كبير" آخر أم أن الخطر لا يزال قائماً؟ "

جوزيف ستيغليتز، جائزة نوبل في الاقتصاد:

"لست قلقاً بشأن ركود اقتصادي كبير في هذه المرحلة. كان الأوروبيون أكثر خجلاً من الولايات المتحدة. في البداية كانت لديهم برامج مصممة بشكل أفضل بكثير، لكن الولايات المتحدة كانت أقل خجلاً. وقد أصدرنا تشريعات قدمت أساساً دعماً يساوي 25٪ من إجمالي الناتج المحلي. كان الاتحاد الأوروبي أبطأ بكثير وسيستغرق الأمر عاماً أو عامين قبل أن تؤدي خططه إلى توفير التمويل ".

ماريو مونتي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق:

"هذا النمو [ملاحظة المحرر: الذي تعيد أوروبا الارتباط به] ينجم جزئياً عن الدعم الأوربي النقدي والمالي والميزانية الهائلة التي قدمها الاتحاد الأوروبي من خلال دول عدة. ​​هل سيكون هذا المسار مستداماً؟ ليس حقاً.ما سيكون حاسماً لاستدامة الانتعاش هو ضرورة تنفيذ الدول الأعضاء، الإصلاحات التي أوصى بها الاتحاد الأوربي، لمرافقة هذه المبالغ الضخمة من المال.هذا تحد كبير لأن الإصلاحات الهيكلية عادة - اليونان وإيطاليا تعرفان ذلك جيداً - إنها تُنفذ عندما يكون البلد على حافة الهاوية، الآن، ليس هذا هو الحال. حالياً، تُدعم البلدان لتنفيذ الإصلاحات. إذا نُفذت بشكل فعال، سيكون النمو مستداماً ".

إعادة التفكير في الأيديولوجية النيوليبرالية

يورونيوز:

"لو نظرنا إلى المستقبل، ما نوع السياسات الاقتصادية التي يجب أن تتبعها الحكومات في عالم ما بعد الوباء لجعل الاقتصادات تعمل لصالح المواطنين والشركات؟ لا يوجد تغيير في النموذج الاقتصادي والأدوات لمواجهة هذه الأزمة."

جوزيف ستيغليتز:

" أعتقد أن في الولايات المتحدة هناك تساؤلات. مثلاً، كان يُنظر إلى السياسة الصناعية على أنها جانب لا ينبغي للحكومات المشاركة فيه، في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضاً. تبنى الحزبان، قانون سياسة صناعية بعيد المدى يهدف إلى تشجيع البحث لنكون أكثر قدرة على المنافسة. لقد كان تغييراً كبيراً بين عشية وضحاها. تحدثنا عنه، لكنه تغيير سياسي أساسي. نتائج الحد من فقر الأطفال إنجاز كبير. في عهد ترامب، قدمنا ​​تخفيضات ضريبية لأصحاب المليارات والشركات. الآن بلغ التحول 180 درجة ونقول يجب أن نركز على غالبية الأمريكيين وليس على أصحاب المليارات فقط.

ماريو مونتي:

"لا أعتقد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تغيير نموذجه الاقتصادي تماماً. لديه مبادئ معينة - يمكننا تسميتها باقتصاد السوق الاجتماعي، والتي تبدو لي منطقية. هذا ما نراه أيضاً حين نجري مقارنة مع الولايات المتحدة أو الصين.

تكمن المشكلة في معرفة كيفية التعبير عن اقتصادات السوق الاجتماعية لتكون هناك أسواق تأخذ في نفس الوقت مزيداً من الاعتبار للجانب الاجتماعي، وتعمل بشكل أفضل دون أن تتعارض مع بعضها البعض.

لكن من الواضح أن ما فعله الاتحاد عندما تفشى الوباء هو تعليق أدواته الرئيسية للسياسة الأوروبية، والقواعد الخاصة بمساعدة الدولة والمنافسة، وقواعد الميزانية، وميثاق الاستقرار، والطريقة التي يدير بها البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية. ... يجب إعادة طرح كل هذا في غضون عام أو نحو ذلك لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العيش بدون قواعد معينة ".

السياسات العامة: دور "أكثر أهمية" لكن "موجه"

يورونيوز:

"هل تعتقد أن الدول ستلعب دوراً أكبر في المستقبل القريب؟"

جوزيف ستيغليتز:

"نعم، أعتقد هذا. كشفت الجائحة عن التفاوتات في مجتمعاتنا وعمقها، أظهرت أن سلاسل التوريد ليست مرنة. ومرة ​​أخرى، لم يقم السوق بما يجب القيام به. لذلك أعتقد أن الناس يُدركون حقاً أن اقتصادنا بحاجة إلى توازن جديد. ما يسمى أحياناً بالإيديولوجية النيوليبرالية التي سادت خلال الأربعين عاماً الماضية، لم يكن لها آثار مفيدة لمجتمعاتنا واننا بحاجة إلى إعادة التفكير فيها ".

يورونيوز:

"هل تعتقد أن الدول ستلعب دوراً أكبر في المستقبل القريب؟"

جوزيف ستيغليتز:

"نعم، هذا ما أعتقده. إنه دور يأخذ أشكالاً مختلفة. سيكون هناك تنظيم عام. إذا نجونا من تغير المناخ، سنحتاج إلى حماية أفضل للعمال وقوانين العمل والاحتكار. لكننا سنحتاج إلى الاستثمار العام أيضاً . لقد قللنا من الاستثمار، خاصة في الولايات المتحدة، لكن في أوروبا أيضاً. نأمل أن نصحح الأمور مستقبلاً ".

ماريو مونتي:

"هذا الاتجاه الذي يعود إلى أيام ريغان وتاتشر لدولة تساعد بشكل أقل قد انتهى على الأرجح. من ناحية أخرى، لن تتمكن دولنا من العودة إلى العجز الهائل إلى أجل غير مسمى. لهذا من الضروري إعطاء دور أكثر أهمية للسياسة العامة ، لكن لتوجيهها أيضاً من خلال طرائق يكون عبئها المالي أقل على الحكومات والدول ".