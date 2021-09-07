انخفاض معدل الأمل في الحياة للرجال في محافظات إيطالية خلال جائحة كوفيدـ19

قال مكتب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء في تقرير صدر الإثنين، إن معدل الأمل في الحياة على المستوى الوطني لأولئك الذين ولدوا سنة 2020 انخفض بنحو 1،2 سنوات، مقارنة بسنة 2019.

وجاء في التقرير أن تفشي وباء كوفيدـ19 والارتفاع الحاد لمخاطر الوفاة الناجمة عن الجائحة، أدت إلى توقف مفاجئ لزيادة معدل الأمل في الحياة عند الولادة المسجلة حتى 2019.

وكان الوباء ظهر لأول مرة خارج آسيا شمال إيطاليا، حيث عانى أناس كثيرون في شمال البلاد من الوفيات جراء الوباء في الموجة الأولى منه.

وفي محافظات برغامو وكريمونا ولودي شمال البلاد، انخفض معدل الأمل في الحياة بالنسبة للرجال بين 4،3 و4،5 سنوات، بينما تراوح الانخفاض بالنسبة للنساء بين 3،2 و2،9 سنوات.

ويقول مكتب الإحصاء إن معدل أمل الحياة بالنسبة لطفل ولد سنة 2020 هو 79،7 سنة فيما يخص الرجل، و84،4 سنة فيما يخص النساء.