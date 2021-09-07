مراسلة يورونيوز: عناصر طالبان يطلقون النار لتفريق مسيرة في كابول

أطلق عناصر طالبان النار في الهواء الثلاثاء لتفريق عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كابول، وفق ما أفادت مراسلة يورونيوز.

وقالت مراسلة يورونيوز أناليز بورغه إن عناصر من طالبان طلبت من الصحفيين التوقف عن التصوير مع سماع أصوات الأعيرة النارية.

وساد الهدوء الشوارع بعد عشر دقائق من بدء عملية إطلاق النار.

وذكرت وكالة فرانس برس أن العاصمة كابول شهدت اليوم احتجاجا ضد تدخل باكستان في شؤون أفغانستان، إذ احتشد نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، خارج مقر السفارة الباكستانية رافعين لافتات وسط هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد.

ولم تعلن طالبان التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي، عن تشكيلتها الحكومية بعد، لكن الأفغان نظّموا احتجاجات صغيرة ومنعزلة في مدن بينها كابول وهرات ومزار الشريف في وقت يتخوّفون من إعادة الحركة فرض نظام حكمها السابق الذي اتسم بالقسوة من عام 1996 حتى 2001.

وكان رئيس الاستخبارات الباكستانية فايز حميد في كابول نهاية الأسبوع، للحصول على إيجاز من سفير بلاده حسب وسائل إعلام، لكن يرجّح أنه التقى أيضا مسؤولين من طالبان.

وشاهد موظفون في فرانس برس عناصر طالبان يطلقون الرصاص في الهواء لتفريق الحشد.

وتجمّعت نساء قبل يوم في مدينة مزار الشريف (شمال) للمطالبة بحقوقهن.

كما تجمّعت نساء في هرات الأسبوع الماضي للمطالبة بالسماح لهن بالاشتراك في الحكومة الجديدة.

وتأتي تظاهرة الثلاثاء بعدما أعلنت طالبان سيطرتها الكاملة على أفغانستان قبل يوم، مشيرة إلى أنها انتصرت في المعركة الرئيسية للسيطرة على وادي بانشير، آخر معقل للمقاومة المناهضة لحكم الحركة.