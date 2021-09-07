شاهد: مسابقة بحرية لقوارب مصنّعة من عبوات البيرة الأسترالية

شهدت سواحل مدينة داروين، عاصمة الإقليم الشمالي في أستراليا، سباقاً بحرياً بالقوارب المبنية من عبوّات فارغة للبيرة المحلية، بمشاركات العشرات من فتيات وشبّان الإقليم.

وتُعدُّ عملية صناعة القارب والمجاديف، جزءاً رئيسياً في المسابقة، التي تهدف إلى التسويق للبيرة المحلية، إضافة إلى التنبيه لضرورة إعادة تدوير العبوات الفارغة للمحافظة على البيئة.

ويشير منظمو المسابقة إلى أنه كلما كان القارب متيناً والعبوات مشدودة إلى بعضها البعض وملتصقة فيما بينها بشكل متين، كلّما زادت فرص الفوز لصنّاعه وركابه.