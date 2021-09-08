شاهد: 150 طائرة بدون طيار تشكل شعار البيتكوين في السماء

يحتفل الملياردير والرجل الخيري بروك بيرس، الذي يعتبر العملة المشفرة على أنها "ذهب رقمي" ويعرفها على أنها وسيلة فعالة للادخار للمستقبل، بتدشين قانون البيتكوين الجديد في السلفادور مع 150 طائرة بدون طيار شكلت رموزا مختلفة بينها شعار البيتكوين في سماء إل سونزال بمنطقة لا ليبرتاد على بعد واحد وثلاثين كيلومتر من سان سلفادور

وسبق وأن اعتبر بيرس أن العالم سيعتمد حتما العملة الرقمية مبررا ذلك بـ "الثورة الصناعية الرابعة" التي نعيشها، وتحدث عن أهمية اتخاذ قرارات مدروسة لإقرار تشريعات تنظيمية للعملات الرقمية.

ونصح الملياردير بروك بيرس بعدم استخدام العملة المشفرة لتسديد المشتريات اليومية حيث قال: "لا أنصح باستخدام هذا لتسديد مدفوعاتك اليومية، لشراء الأشياء التي تحتاجها لوضع الطعام على مائدتك أو دفع الإيجار"، وأضاف بيرس بقوله عن العملة البيتكوين: "إنه مثل الذهب الرقمي، هذا هو المكان الذي تضع فيه الأموال في يوم ممطر في المستقبل، وهذا لحساب التوفير الخاص بك وحتى الآن، كل من شارك بمرور الوقت قد أبلى بلاءً حسناً وأعتقد أن ذلك سيستمر... هذا هو الحال".

وكثيرا ما اعتبر بروك بيرس، مؤسس شركة "بلوك تشين كابيتال" المتخصصة في مجال العملات الرقمية المشفرة، أن تبنّي الحكومات للعملات الرقمية قد يكون التحول المالي المقبل، خاصة وأن العديد من الحكومات حول العالم تدرس إضافة العملات الرقمية إلى احتياطيات بنوكها المركزية كما هي الحال مع الحكومة الصينية واليوان الرقمي أو في سويسرا وسنغافورة اللتين بدأتا اعتماد رموز الأمان في التعاملات الرقمية وقال بيرس: "لا نقيس الأشياء بيوم واحد، نحن نقيس الأشياء بمرور الوقت. إنها رحلة وليست وجهة، وإذا لم تكن تتبع هذه المساحة لفترة من الوقت، إنها رحلة قصيرة إلى حد ما حيث ترتفع الأسعار وتنخفض، ولكن مع مرور الوقت، سترتفع باستمرار وإلى اليمين".

ومنذ أشهر أكد بيرس أن ما يقارب نصف مليارديرات العالم حولوا أموالهم إلى العملات الرقمية المشفرة وهو ما يمكن اعتباره أكبر تحوّل للثروة في التاريخ.