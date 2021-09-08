شاهد: أطباء إسرائيليون ينجحون لأول مرة في فصل توأمين ملتصقين

نجح أطباء إسرائيليون لأول مرة في فصل توأمين ملتصقين على مستوى الرأس. وأجريت العملية الجراحية في مركز بئر السبع "سوروكا الطبي"، على التوأمين البالغين من العمر عاما واحدا. وهذه هي أول عملية من هذا النوع في الدولة العبرية.

وقال مدير جراحة الأعصاب في المركز الطبي ميكي جدعون، إن الجزء العصبي من عملية فصل التوأمين انتهت، بعد أن تمت إعادة بناء السحايا وإعادة بناء الجمجمة، وتلا ذلك تدخل جراحي التجميل، الذين عملوا على إغلاق الجلد.

وقال جدعون إنه من دواعي سعادة الطاقم الطبي أن كل شيء سار على ما يرام، مثلما كان أعضاء الفريق يأملون.