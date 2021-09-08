شاهد: احتجاج "الرجل العنكبوت" على الشهادات الصحية في باريس

حاول أربعة أشخاص، بينهم الرجل الملقب بـ "الرجل العنكبوت" الفرنسي، تسلق برج توتال في باريس للاحتجاج على تعميم الشهادات الصحية التي تثبت تناول المواطنين للجرعات المضادة لوباء كوفيد-19.

"الرجل العنكبوت" الفرنسي يدعى آلان روبير ويبلغ من العمر 59 عاما، وهو لا يستخدم المعدات خلال مغامراته المثيرة في التسلق حيث يكتفي فقط بيديه "العاريتين".

وكانت تجربة تسلق برج توتال هي المحاولة الحادية عشرة بالنسبة للفرنسي آلان روبير، مع العلم أن البرج يبلغ ارتفاعه 187 مترا وهو عبارة عن ناطحة سحاب وسط الحي التجاري "لا ديفونس". وقد تمّ تشييده في العام 1985، وهذا هو أعلى ثاني ناطحة سحاب في "لا ديفونس"، والثالث في فرنسا بعد برج "لا فارست" و"برج مونبارناس". ويتألف برج توتال من خمسة أبراج متلاصقة. البرج الأطول يتألف من 48 طابقا والبرج الثاني من 44 طابقا والثالث والرابع والخامس من 37 طابقا.

وقد ألقت الشرطة الفرنسية القبض على آلان روبير حيث أودع الحبس الاحتياطي إلى جانب من كانوا معه بعد أن وجهت لهم تهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر".