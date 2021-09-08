الجيش الإسرائيلي ينشر تعزيزات جديدة في الضفة الغربية بحثا عن المعتقلين الفلسطينيين الفارين

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لـ"مطاردة" ستة معتقلين فلسطينيين فروا من سجن إسرائيلي و"الحؤول" دون وقوع أعمال عنف محتملة.

وقال الجيش في بيان صحافي إنه بعد تقييم الوضع الأمني باشراف رئيس الأركان أفيف كوخافي تقرر "تعزيز القوات العسكرية" في الضفة الغربية المحتلة "مع وحدات مقاتلة ووحدات رصد جوي للمساعدة في إلقاء القبض على المعتقلين الأمنيين والحؤول دون وقوع هجمات إرهابية".