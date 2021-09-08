إسبانيا: اعتقال متطرف في المغرب كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية

اعتقل متطرف يشتبه في انه كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية مغربية في طنجة، حسبما أعلنت الشرطة الإسبانية التي تعاونت مع الرباط في هذه القضية.

وفتح التحقيق في أواخر عام 2020، عندما اكتشفت الشرطة الإسبانية بأن هذا الرجل كان "يشيد بمنفذي الهجمات الجهادية الأخيرة التي ارتكبت في أوروبا"، بحسب بيان الشرطة الإسبانية.

ثم حدد المحققون مكان وجود هذا الرجل "المتطرف" وأبلغوا نظراءهم المغاربة في المديرية العامة لمراقبة الأراضي بأنه في بلدهم.

وسمحت مراقبة أنشطته بالكشف أنه كان يجمع معلومات عن صناعة متفجرات "بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد أماكن سياحية في المغرب".

وعمدت المديرية العامة لمراقبة الأراضي الى توقيفه في طنجة.

وعند استفسار وكالة فرانس برس عن الملف، لم تعلق المديرية العامة للأمن القومي، التي تشرف على المديرية العامة لمراقبة الأراضي.