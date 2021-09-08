مقتل شخصين على الأقل في حادث انفجار غاز بمبنى سكني بالقرب من موسكو

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث انفجار للغاز في مبنى سكني بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات الروسية إن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا بينهم طفلان، كما أصدرت تحذيرا من احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض.

ووقع الانفجار صباح يوم الأربعاء فى مبنى سكنى مكون من تسعة طوابق في بلدة نوجينسك التي تبعد حوالى 50 كيلومتر شرق العاصمة الروسية. وأظهرت صور وفيديوهات فجوات كبيرة في الجدران الخارجية للمبنى وتناثر الحطام على الأرض.

وأضافت السلطات الروسية أن الانفجار ألحق أضرارا بنحو ثلاثين شقة في الجزء السفلي من المبنى. وأجلت السلطات المحلية 170 شخصا آخرين من مكان الحادث.

وقال الفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية في بيان "نتيجة انفجار الغاز المحلي حدث انهيار جزئي في طابقين من مبنى سكني متعدد الطوابق". وعلى هذا الأساس فقد "تم فتح قضية جنائية في نوجينسك بشأن توفير خدمات لا تفي بمتطلبات السلامة". وتوجه حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إلى موقع الانفجار.