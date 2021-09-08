شاهد: بلينكن وأوستن يلتقيان لاجئين أفغان في قاعدة العديد الأمريكية في قطر

:وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الشكر للقوات الأمريكية والأفغان المتمركزين في قاعدة جوية في قطر، الثلاثاء، لمساعدتهم في عبور عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

والتقى الوزيران بشكل منفصل، مجموعة من الأفغان الذين أجبروا على الفرار من بلادهم، وسيعاد توطينهم في الولايات المتحدة.

وقال أوستن لهم، إنه "لا يستطيع تصور" ما مروا به ووجه لهم الشكر على "التضحيات التي بذلوها من أجل بلدنا وحلفائنا وشركائنا في حلف شمال الأطلسي، حيث نعمل معا لخلق أفغانستان أفضل.

بدوره، قال بلينكن "سنفعل كل ما بوسعنا..للوفاء بحقكم في الأيام والأسابيع المقبلة" وأيضا لكثيرين آخرين وقفوا إلى جانبنا في أفغانستان وما زالوا في أفغانستان ويريدون المغادرة، على حد قوله.

ثم وجه أوستن وبلينكن كلمات لعشرات الجنود والأفراد الأمريكيين المتمركزين في قاعدة "العديد" الجوية.

وقال أوستن للجنود إنه فخور وممتن لما حققه الجنود، وأضاف إنه ما فعلوه أثر بالفعل في حياة "الآلاف والآلاف من الأشخاص، وقد تآلفتم كفريق واحد، فريق فعال، في فترة زمنية قصيرة للغاية".

يزور بلينكن وأوستن قطر لتقديم الشكر لها على المساعدات التي قدمتها في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد منتصف أغسطس/آب الماضي.