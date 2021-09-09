شاهد: حادث انفجار غاز في مبنى يخلف قتيلين و17 جريحا في ضواحي موسكو

قتل شخصان إثر حادث انفجار غاز قوي هز مبنى سكنيا من تسعة طوابق في بلدة نوجينسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو. وقال محققون أن الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء أسفر عن إصابة 17 شخصًا من بينهم طفلان. وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء أكثر من 170 شخصًا. وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انهيارا جزئيا لواجهة المبنى بسبب الانفجار، كما تناثر الحطام خارجه. وذكرت وزارة الطوارئ أن الانفجار تسبب في تدمير ثماني شقق وانهيار طابقين كاملين من المبنى.