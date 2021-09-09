فاطمة خير.. ممثلة تضمن مقعدا بالبرلمان المغربي

كشفت نتائج الانتخابات المغربية عن فوز الممثلة المغربية فاطمة خير بمقعد برلماني لتصبح أول فنانة تدخل البرلمان، يوم أمس الأربعاء، إثر ترشحها في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وترشحت خير وكيلة للائحة النسائية الجهوية بدائرة أنفا في مدينة الدار البيضاء، وحصلت على 18 صوتا من أصل 63.

وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الحزب حصد 97 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ82 مقعد، وحزب الاستقلال بـ78 مقعد. فيما سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل تراجعا كبيرا حيث حاز على 12 مقعدا فقط.

تهنئة الفنانين

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع فوز فاطمة خير لأنهم يعتبرون أنها ستمثل صوتهم داخل قبة البرلمان المغربي.

وكان الممثل المغربي رشيد الوالي من أوائل المهنئين لها، ونشر صورة لها على صفحته الخاصة على إنستغرام، وعلق عليها: "تأكدت من خبر فوز صديقتي... هنيئا فاطمة خير كأول فنانة ممثلة تحصل على مقعد بالبرلمان بالمغرب بعد الفنانة تاباعمرانت و أن حصل عليه الفنان ياسين أحجام من قبل . بالتوفيق في عملك السياسي".

وكتبت الممثلة سناء عكرود قائلة: “هنيئا لك عزيزتي هنيئا لنا جميعا، سعدت كثيرا بهذا الفوز المتوقع، تماما كما أسعد، وأفتخر بكل فنان لديه صوت وإرادة فعالة، يحترم هذه المهنة ويمارسها بحب وشغف، واحترام. القادم أفضل بالتأكيد”.

وعلقت الفنانة حنان الإبراهيمي على صورة تجمعها بفاطمة خير:"... ستكون فخرا وصوتا لجميع الفنانين داخل قبة البرلمان، لأنها أدرى بمشاكل، وظروف هذه الفئة من المواطنين".

رواد التواصل.. بين التهنئة والفكاهة

أما بالنسبة لرواد التواصل الاجتماعي، فقد تباينت آراؤهم بين المهنئة للفوز وأخرى مستهزئة.

يدافع أحد المستخدمين عن أحقية الفنانة بمقعد في البرلمان، قائلا: "فاطمة خير فنانة مثقفة المسؤولين المحليين مكيطلبوش شي شهادة خاصة والدليل أن مغني ترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة".

ويقول آخر: "ماعرفتش سبب التهكم على فاطمة خير وانتقاد فوزها بمقعد برلماني … واش ماشي من حقها الدستوري انها تترشح و تفوز و تمثل شريحة واسعة من الفنانين و النساء على الأقل لديها مستوى تعليمي محترم و خريجة المعهد الوطني للمسرح بالدار البيضاء".

فيما كتب عبد الحميد الحسيني على تويتر: "بعد فوز فاطمة خير وانهزام العثماني فهذا الاخير هو لي غادي يكون مقدم برنامج لالة العروسة".

وكتب عبد الفتاح: "من أستاذة القسم 8 إلى برلمانية".

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية، أي اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، والانتخابات المحلية والجهوية، وهم أعضاء مجالس المحافظات والجهات البالغ عددهم أكثر من 31 ألفا، في يوم واحد.

وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 50.18٪.

ويعيّن الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.