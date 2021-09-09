شاهد: افتتاح أطول جسر دراجات خرساني مطبوع بطريقة ثلاثية الأبعاد في هولندا

تم افتتاح أطول جسر دراجات خرساني منجز بالطباعة ثلاثية الأبعاد في نيميغن بهولندا. ويبلغ طول الجسر 29 مترا، ويتمتع بأشكال دائرية وأخرى منحدرة.

واعتبر المشرفون على انجاز الجسر أنهم تصرفوا بحرية كبيرة خلال انجازهم للجسر وذلك خلال أبحاثهم في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا والتطوير المستمر لتقنية الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، وعلى هذا الأساس فقد جاء مشروعهم فريد من نوعه.

وتمت طباعة الجسر طبقة تلو الأخرى في مصنع طباعة الخرسانة في سانت غوبين فيبر بيميكس، أما الإنجاز فقد اسند إلى مجموعة البناء "بام"، وبالإضافة إلى كونه الأطول، فالجسر الذي صممه ميشيل فان دير كلي يُعتبر أيضا أكبر جسر خرساني في العالم.

ثيو ساليت، أستاذ الهندسة بجامعة آيندهوفن التكنولوجية قال: "إضافة إلى الشكل الجميل، فمن المؤكد أن الميزة الكبرى هي طباعة المواد ثم وضع الخرسانة في موضع نكون فيه أكثر اقتصادا بكثير. واستخدام الخرسانة بشكل أقل أمر جيد لبيئتنا، ويساعد في حماية الأرض. هذه ميزة مهمة للغاية، وفي النهاية يمكن العمل بشكل أسرع بهذه التقنية، ويمكن للجميع الحصول عليها بشكل أسرع وبأسعار معقولة".

إنشاء الجسور بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تجعل المصمم يعمل بحرية حسب ثيو ساليت، أستاذ الهندسة بجامعة آيندهوفن التكنولوجية، الذي أشار إلى أن المصمم يمكنه تصميم أي شكل قد يخطر بباله وقد تكون الفكرة مختلفة في كل مرة.

وأوضح ثيو ساليت أن مشروع الجسر مرّ من طبقة لأخرى، تماما كما لو أن الفرد كان بصدد صناعة دائرة صغيرة بمحقنة كريمة كبيرة مخفوقة ثم دائرة أخرى ثم دائرة أخرى وطبقة تلو طبقة لكي يحصل في الأخير على كعكة مرتفعة، فهذه الطريقة تتماشى مع تصميم الجسر الذي بُني طبقة تلو الأخرى.