البابا يقدّم 15 ألف قطعة مثلجات لمساجين في روما

أرسل البابا فرنسيس 15 ألف قطعة مثلّجات لسجناء في سجنين في روما خلال هذا الصيف الشديد الحرّ، وفق ما كشف الفاتيكان في بيان.

وكشفت خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان التي يرعاه الكاردينال البولندي كونراد كراييفسكي أنها لم تأخذ عطلة صيفية هذه السنة، حرصا منها على تكثيف الزيارات إلى السجون.

وتسنّى للسجناء في سجني ريجينا كويلي وريبيبيا الكبيرين في روما تذوق "جيلاتو" قدّمه لهم البابا.

كما اصطحب القيّمون على هذه الخدمة في الفاتيكان مجموعات صغيرة من المشرّدين للاسترخاء على الشاطئ مع تنظيم مآدب عشاء لهم في مطعم للبيتزا.

وتنشط خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان أيضا في إرسال المعدّات الطبية والمنتجات الصيدلانية إلى البلدان الأكثر فقرا، مثل مدغشقر التي تلقّت جهاز تصوير مقطعي بقيمة 600 ألف دولار.