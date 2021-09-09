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هولندا

إنقاذ امرأة كانت تعوم على بعد 10 كيلومترات من ساحل هولندا

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بقلم:  يورونيوز
قارب هولندي في البحر النرويجي على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا غرب أليسوند.
قارب هولندي في البحر النرويجي على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا غرب أليسوند.   -   حقوق النشر  HANDOUT/AFP
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تم إنقاذ سبّاحة كانت تعوم على بعد قرابة 10 كيلومترات من الساحل الهولندي الأربعاء بعدما رآها يخت، وفق ما كشف حرس السواحل.

وقد انتشلتها مروحية من المياه ونقلتها إلى مستشفى في روتردام لتعالج من حالة انخفاض حرارة الجسم، بحسب ما جاء في تغريدة لخفر السواحل.

ورمى ركّاب اليخت الذين لمحوا المرأة التي لم يكشف عن هويتها قبالة ساحال خيفينينغن عوّامة لتتمسّك بها بانتظار وصول حرس السواحل.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة، وفق ما أفاد ناطق باسم خفر السواحل وكالة فرانس برس.

وقال: "كانت ترتدي بزّة للسباحة وبقيت في المياه لساعات طويلة".

المصادر الإضافية • أ ف ب