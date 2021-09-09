مبعوث الأمم المتحدة: "مزاعم ذات مصداقية" حول ارتكاب طالبان اغتيالات انتقامية

أفادت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز مجلس الأمن الخميس بأنّ حركة طالبان نفذت اغتيالات بدوافع انتقامية منذ استيلائها على السلطة وذلك رغم وعودها بالعفو.

وأضافت "نشعر بالقلق إذ رغم التصريحات العديدة حول منح عفو عام لموظفي (قوات الأمن الأفغانية) وأولئك الذين عملوا كموظفين مدنيين، فقد كانت هناك مزاعم ذات مصداقية بارتكاب أعمال قتل انتقامية بحق أفراد ينتمون إلى (قوات الأمن) واحتجاز مسؤولين عملوا في الإدارات السابقة".