شاهد: إسبان يتظاهرون ضد تزايد جرائم الكراهية ضد المثليين الجنسيين

خرجت مسيرات في مدينتي مدريد وبرشلونة في إسبانيا للتنديد بما وصفه المتظاهرون بالتصاعد في جرائم الكراهية ضد المثليين الجنسيين.

وجاءت المظاهرات في خضم التحقيق في قضية هزت الرأي العام الإسباني وتتعلق بشخص ادعى تعرضه لهجوم جسدي بسبب كونه مثليا جنسيا.

وقال المدعي أمس إنه تعرض لاعتداء من قبل مهاجمين مقنعين قام أحدهم بحفر كلمة "شاذ" باللغة الإسبانية على مؤخرته باستخدام سكين.

وغيّر الرجل من ادعاءاته لاحقاً ليقول للشرطة إن كتابة تلك الكلمة على مؤخرته تم بالتراضي بواسطة رجل أقام معه علاقة جنسية.

وقال المدعي البالغ من العمر 20 عاماً إن الهجوم لم يكن جريمة كراهية ضد المثلية الجنسية وهو ما يعرضه للسجن لفترة قد تصل إلى 12 شهراً بالسجن بسبب ادعائه المزور.

وعلى الرغم من اختلاف ادعاء الرجل، خرجت المظاهرات ضد ما تشهده إسبانيا من ارتفاع ملحوظ في جرائم الكراهية ضد المثليين الجنسيين.