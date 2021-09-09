شاهد: جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا من خلال العرق

طوّر العلماء في تايلاند جهازاً يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر عرق الإبط وخلال 15 دقيقة فقط.

وقال شادن كولسينغ، من جامعة شولالونغكورن التي طوّرت الجهاز، إن دقته في الخروج بنتائج صحيحة وصلت إلى 95%.

وأضاف: "وجدنا أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يفرزون مواد كيميائية محددة للغاية. لقد استخدمنا هذه النتيجة لتطوير جهاز للكشف عن الروائح المحددة التي تنتجها بكتيريا معينة في عرق مرضى كوفيد-19".

ويأمل شادن في إمكانية طرح الجهاز كبديل ميسور التكلفة لاختبارات المسحات الأكثر تكلفة التي تتطلب معالجة معملية.

إلا أن الأبحاث التي أدت إلى تطوير الجهاز لا تزال في بدايتها كما أنها لم تُنشر في أي مجلة علمية أو يتم مراجعتها من قبل باحثين وعلماء في دول أخرى كما الحال في مراجعة الأبحاث العلمية المعتمدة دولياً.

وتعتمد طريقة عمل الجهاز على وضع الأشخاص عينة قطنية تحت إبطهم لمدة 15 دقيقة قبل وضع المسحة في قنينة زجاجية وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية.

ويشرح شادن: "يقوم الفني بعد ذلك بسحب كمية مناسبة من العينة باستخدام خرطوم شفط ويضغط عليها في المحلل للتحقق من النتائج".

يستغرق جمع العينات 15 دقيقة وتكون النتائج جاهزة في غضون 30 ثانية.

وحاز الجهاز على إعجاب البائعين بسوق العاصمة بانكوك نظراً لسهولة إجرائه وسرعة الحصول على نتائجه.