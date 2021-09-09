شاهد: عرض إسوارتين لماري أنطوانيت للبيع في مزاد في جنيف

تعرض دار مزادات كريستيز إسوارتين من مقتنيات الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت للبيع لأول مرة في التاسع من نوفمبر – تشرين الثاني القادم في مدينة جنيف السويسرية.

بالإضافة إلى قيمتيهما التاريخية الكبيرة وارتدائهما بوساطة الملكة التي اشتهرت بالبذخ على الرغم من الفقر المدقع الذي شهده الفرنسيون في عهدها (1774 – 1792)، تضم الإسوارتان على أكثر من 100 ماسة فريدة من نوعها.

وطبقا لماري-سيسيل كيزامولو، وهي متخصصة بالمجوهرات بدار كريستيز، تحتوي الإسوارتان على 112 ماسة تتراوح أحجامهم ما بين قيراط وأكثر من أربعة قراريط للواحدة.

وتقول كيزامولو: "لدينا إجمالاً ما بين 140 و 150 قيراطا من الماس وهي كمية لا تصدق. لذا فإن القيمة الجوهرية لهذه القطع هائلة بالفعل".

وتضيف: "كما أنها مصنوعة بطريقة ... (تبدو وكأنها) تتدفق مثل ارتداء القماش. إنها قطعة غير عادية ، صُنعت لتلبسها امرأة وتلبسها بسرور. يمكنك أن ترى أنها تحب الماس ، يمكنك أن ترى أنه كان شغفاً (لدى ماري أنطوانيت) وانعكس في هذين السوارين. إنها قطعة من التاريخ".