مصر: الإصابات اليومية بــ"كورونا" تتجاوز الـ400 قبيل بدء العام الدراسي

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، المبلّغ عنها في مصر، عتبة الـ 400 حالة، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر، فيما حذرت لجنة الصحة بالبرلمان المصري من خطورة زيادة الإصابات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بسبب عدم اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في تقرير أصدرته اليوم الجمعة أنه تمّ تسجيل 413 حالة إصابة و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الحالات اليومية ارتفعت في الأسابيع الأخيرة منذ اكتشاف متغير دلتا الأكثر عدوى، في البلاد، شهر تموز/يوليو الماضي.

وأثار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قلق السلطات المصرية، خاصة وأنه من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها الأسبوع المقبل.

ويجدر بالذكر أن مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان الذي يبلغ 100 مليون نسمة، أعلنت في أحدث تقارير لها عن 291585 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 16836 حالة وفاة. هذا فيما يُعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى من هذه الأرقام بكثير لأن السلطات الصحية في مصر لم تجر اختبارات واسعة النطاق في مختلف أرجاء البلاد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري أشرف حاتم، أن بلاده دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مستدلّاً بذلك على ازدياد حالات الإصابة بين المصريين من مختلف الأعمار.

وانتقد حاتم بشدّة تجاهل المصريين للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا، ولفت في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن جميع متحوّرات فيروس كورونا ستشهدها مصر، وقال: "متحور مو سيظهر أيضا في مصر خاصة بعد ظهور دلتا الذي يعد أكثر انتشارا، ولكن غير معلوم موعد ظهوره"، على حد تعبيره.