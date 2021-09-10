الشارع اللبناني بين الأمل والتشاؤم بعد إعلان ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وقع رجل الأعمال ورئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، التي تضم 24 وزيرا، في حضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وقد وصل ميقاتي إلى قصر بعبدا، جنوب شرق بيروت، للقاء ميشال عون الذي كلفه بمهمة تشكيل الحكومة يوم الإثنين 26 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية حينها عن اختيار ميقاتي الذي حاز على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان.

وعن تشكيله للحكومة الجديدة، قال ميقاتي: " أنا اليوم خطيت هذه الخطوة لتخفيف تمديد الحريق وإخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون كل اللبنانيين، أعلم أن الخطوة صعبة ولكني مطمئن ومنذ فترة أدرس الموضوع ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما كنت أقدمت على الأمر".

بين الأمل والتشاؤم

يتابع الشارع اللبناني عن قرب ما يجري في قصر بعبدا اليوم، ويعبر رواد التواصل الاجتماعي عن آرائهم حول تولي ميقاتي منصب رئيس الحكومة اللبناني المكلف حيث انتشر وسم #نجيب_ميقاتي و #الحريري و #تشكيل_الحكومة .

يقول ساجد في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "نجيب ميقاتي إستطاع التحرر من ضغط سعد الحريري والسنيورة وحلفاء سلطه الانهيار والفساد وايضا تحرر من ضغط القطبة المخفية التي كانت في وجه الرئيس عون. ليس المؤمل كثيره من هذه الحكومه ولكن تبقى افضل من الفراغ".

وتأمل آلاء في منشور كتبته على تويتر أن يكون تشكيل الحكومة "بادرة خير".

وعلقت رنا علي على خطاب نجيب ميقاتي: "خطاب صريح ومؤثر يُبنى عليه من الرئيس نجيب ميقاتي نتمنى ان تكون هذه الحكومة على قدر أمنياتنا،،، يا رب احفظ لبنان".

فيما عبر رواد تواصل آخرين عن عدم ثقتهم بالحكومة الجديدة. وكتب محمد نسر في تغريدة: "خلصنا مرحلة التشكيل، جهزوا البوشار لمرحلة البيان الوزاري، واللي بيبقى فينا عايش بشوف الثقة للحكومة!".

تقول هدى طالب: "مبروك علينا لص الإسكان رئيسا للحكومة العتيدة".

كتب أبو ناصر: "حكومة مفلسه وقاعده على الحديدة حتى الحديدة مرهونة".

علق رواد التواصل الاجتماعي على اختيار الإعلامي جورج قرداحي كوزير للإعلام في التشكيلة الحكومية بنوع من الفكاهة والاستهزاء. تقول عزيزة في تغريدة عل تويتر: " بكرا بيعملنا حلقات مسامح كريم مع الحكومة والحرامية".

وكتب رامي: " معالي الوزير جورج قرداحي شو رح نعمل مشان السرقات والفساد؟ -المسامح كريم.."

ويعتبر نحيب ميقاتي الرجل الثالث الذي يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة بعد استقالة حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ثم أعلن رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، انسحابه من تشكيل الحكومة بعد تسعة أشهر على تكليفه بسبب الاتهامات المتبادلة بينه وبين ميشال عون بتعطيل العملية وخلافات سياسية.

ومن بين أسباب الخلاف بين الطرفين هو تمسك عون بـ"الثلث المعطل" الذي يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، وهو ما يؤدي إلى قدرته على التحكم في قراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ويمثل تشكيل الحكومة في لبنان موضوعا مهما بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتفشي وباء كورونا. وهو أمر يستغرق الكثير من الوقت بسبب نظام لبنان السياسي الذي يعتمد على توزيع المناصب الرئيسية بحسب الطوائف إذ يعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية فقط.