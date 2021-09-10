ستة أشياء يجب أن تعرفها عن الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن هذا الجمعة عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي، نجيب ميقاتي، بعد نحو 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب التي جاءت بعد انفجار المرفأ الدامي في الرابع من أغسطس/آب 2020، ووسط أزمة بنيوية يشهدها لبنان في قطاعات عدة أبرزها المالي والاقتصادي. وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيراً.

البيان الوزاري

لم يقرأ رئيس الحكومة بياناً وزارياً جديداً، وهو ما يقوم به عادة الرؤساء بعد تشكيل الحكومات، حيث تحدد هذه الوثيقة التي تتوافق عليها الأطراف السياسية توجهات السلطة التنفيذية المقبلة، سياسياً وإدارياً وتنموياً. وقال ميقاتي إن الوضع الذي يشهده لبنان "استثنائي" واعداً بأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد، ومؤكداً تمسك جميع الأطراف بالدستور.

لا تلث معطلاً

هو أحد الأسباب التي وقفت عائقاً في الماضي أمام تشكيل الحكومة. فعندما كُلف الرئيس السابق، سعد الحريري، مهمة التشكيل بعد استقالة حكومة دياب، قيل في حينها إن الرئيس ميشال عون طالبه بـ"الثلث المعطل" الذي من شأن الحاصل عليه إسقاط الحكومة عبر الاستقالة (كما حصل في 2011) أو حتى تعليق انعقاد الجلسات، إذ هذا ما ينص عليه الدستور. ميقاتي طمأن اليوم أن لا طرف حائزاً على الثلث المعطل. وبما أن النظام اللبناني يأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطوائف في السلطة، فضمت الحكومة 5 وزراء للسنة و5 للشيعة و5 للموارنة إضافة إلى 3 وزراء للروم الأرثوذكس ووزيرين للكاثوليك واثنين للدروز واثنين للأرمن والأقليات.

العالم العربي

لفت ميقاتي إلى أن لبنان بحاجة إلى العالم العربي، وقال إنه سيعمل على إعادة "وصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع". وأضاف أن لبنان ينتمي إلى العالم العربي وهو فخور بإخوانه وأشقائه "الذين لم يتركوه أبداً". وفي السنوات الأخيرة تحدثت أصوات عربية عدة، أكثريتها من الخليج، عن ارتماء لبنان في "الحضن الإيراني"، الأمر الذي أزم العلاقات بين بيروت وعدّة عواصم عربية.

وزير المالية

عين يوسف خليل وزيراً للمالية وهو مسؤول حالي كبير في مصرف لبنان الذي يرأسه رياض سلامة. وكان اسم خليل طرحه سابقاً الرئيس الحريري، غير أن مساعيه لتشكيل الحكومة فشلت. وتقول قناة الجديدة اللبنانية إن "خليل واحد من الذين هم على اتصال مع المؤسسات التمويلية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدولي، وهو تالياً مصدر ثقتهم في جلسات التفاوض والحوار التي ستجري حتما بعد تأليف الحكومة بهدف اعادة صوغ النظام المالي والاقتصادي في لبنان على اسسس جديدة مقدمة للانقاذ المنشود".

امرأة وحيدة و23 رجلاً

ضمت الحكومة الجديدة امرأة وحيدة وهي نجلا الرياشي عساكر التي أصبحت وزيرة الدولة للشؤون الإدارية، في خطوة بدأت تلاقي انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت رياشي عملت في السلك الدبلوماسي اللبناني منذ بداية الألفية الثالثة، إذ شغلت منصب القنصل العام في إسطنبول والمندوبة الدائمة للبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة كما أدارت مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

وجه إعلامي عربي كبير

اختير جورج قرداحي وزيراً للإعلام وللرجل تجربة واسعة في هذا المضمار حيث عمل المجال الإعلامي لعقود. بحسب موقع الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي) بدأ مسيرته المهنية في تلفزيون لبنان ثم انتقل إلى راديو مونتي كارلو حتى وصل إلى MBC الفضائية التي شهرته عربياً، كونه قدّم البرنامج الشهير "من سيربح المليون" لنحو 10 سنوات.